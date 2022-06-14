Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2) - Son Dakika
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Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)

14.06.2022 14:32
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI ADLİYEDEDenizli'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi kuyuda arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 9 şüpheliden...

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI ADLİYEDE

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi kuyuda arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilirken geniş güvenlik önlemi alındı. Mustafa A.'nın (37) da aralarında bulunduğu diğer 3 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
YORUMLAR
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Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş! Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş! Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2) - Son Dakika
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