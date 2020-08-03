Kuyuda can pazarı - Son Dakika

Kuyuda can pazarı

Kuyuda can pazarı Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için...

Kuyuda can pazarı Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı ADANA - Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde su kuyusu açan işçiler, yaklaşık 25 metre derinliğe ulaştı. Çalışma sırasında bir kişi mahsur kalınca arkadaşları da onu kurtarmak için kuyuya indi. Kendilerinden haber alamayan yakınları 6 kişi oldukları tahmin edilen şahısların kuyuda mahsur kaldığını bildirip, jandarma, sağlık ekipleri ve Cankur'dan yardım istedi. Kuyuda kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 04:46

Kaynak: İHA

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