Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin öldürülmeleriyle ilgili 6 akraba gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ile annesi Fatma A.'nın jandarmadaki sorguları sürüyor.

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin çocukları, 25 Ekim günü, ulaşamadıkları anne babaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine çiftin evine çok sayıda ekip gönderildi. Adrese gelen ekipler, anahtarı üzerinde olan kapıyı açarak, eve girdi. Çiftin cep telefonları evde, Cevdet Uysal'ın aracı ise kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu. Kayıp çift içn arama çalışmaları başlatılırken, dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Korkmaz, öğleden sonra dinlenmek için Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınında oturdu. Bu sırada kötü kokuyu fark eden Korkmaz, 2 metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.CESETLERİN ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞÇoban Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerleri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde olan cesetlerin bir kadın ile bir erkeğe ait olduğu saptandı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kuyudan çıkarılan cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olan Cevdet ve Zeliha Uysal'a ait olabileceği ihtimali üzerine, çiftin çocukları teşhise çağrıldı.Yapılan teşhis ile Cevdet-Zeliha Uysal olduğu saptanan ikilinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 'nde otopsileri yapılan cenazelerin bugün toprağa verilmek üzere Denizli 'ye gönderileceği öğrenildi.6 KİŞİ GÖZALTINDAYürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'y gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.KIZ KARDEŞ: ONLAR ŞEHİT OLARAK GİTTİLERAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftten Zeliha Uysal'ın kız kardeşi Kezban Yılmaz, "Pazar günü çok mutlu şekilde ekmek yaptık. Çocukları gelinleri. Ablam çok mutluydu. Öleceği mi malumdu bilmiyorum. Ertesi gün aramadık birbirimizi gördük diye. Salı günü aradım, çarşamba günü aradım açmadı. Akşama doğru çocukları aramaya başladı. Öğleden sonra kızı Hacer aradı. 'Teyze anneme ulaşamıyoruz' dedi. 'Akşam ancak eve gelir' haberleşiriz dedim. Şakalaştık, kapattık. Akşam üzeri oğlu aradı, 'Teyze anneme ulaşılamıyoruz, amcamgil gitmiş, yoklarmış' dedi. Hemen bittik gittik, yoklardı. Gece aradık, her tarafı bağırdık, çağırdık. Yoktu günlerdir, şükür bulundu cenazeleri. Onlar şehit olarak gittiler. Rabbime kavuştular. Rabbim bizi de şehit olarak alsın. Ablamı çok seviyordum. Annemdi, babamdı, arkadaşımdı, dert ortağımdı. Bir şey olduğunda hemen telefona koşardım. 'Abla şu oldu, bu oldu' diye. O bana koşardı. Bir gün aramasak, ertesi gün o beni arardı. Doyamadık birbirimize, Allah'ım öbür dünyada cennette kavuştursun" dedi.'TAŞLAR YENİ ATILMIŞ, BİR ŞEYLER GİZLENMİŞTİ'Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin dün cenazelerinin bulunduğu kuyunun başında oturup, gelen kokuyu fark eden keçi çobanı Abdullah Korkmaz da o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Abdullah Korkmaz, "Buradan geçerken şuraya oturdum. Oturduğum yerden koku fark ettim. Baktım taşlar yeni atılınca hemen muhtarımız olan Kemal Yıldırım 'ı aradım. Bir şeyler gizlenmişti. Kemal Yıldırım'ı arayarak olayı bildirdim" diye konuştu.'ÇOK İYİ ADAMLARDI'Pınarlı köyü muhtarı Kemal Yıldırım da jandarma ve JASAT ekipleri, dalgıç adamların desteğiyle yaklaşık 16 gündür Zeliha ve Cevdet Uysal çiftini aradıklarını kaydederek, şöyle dedi: "Bir hafta önce Zeliha Uysal'ın kilimini bulduk Genceli köyünde. Olayı şaşırtmak istemişler. Dün cenazeler bulunduğunda Genceli köyündeydik. Arama yapıyorduk. Abdullah Korkmaz diye keçi çobanı aradı beni. Dedi ki 'Rögarın içinden koku geliyor, üzeri taşlarla örtülmüş. 20- 25 gün önce bu taşlar yoktu. Ben insanlık görevimi yapayım. Kedi de olabilir köpek de olabilir. Gelin bir bakın' dedi. Ben de 'Allah razı olsun. En ince ayrıntısına kadar arıyoruz bunları' dedim. Buraya jandarma ve Müge Anlı 'nın ekipleriyle gelerek, jandarma ekipleri taşları ayıklamaya başladı ve bu manzarayla karşılaştık. Suçluların kim olduğunu şu anda bilmiyorum. Çok iyi adamlardı, köye de zararları yoktu. Üzüldüm. Köyümüzün de böyle olaylarla anılmasını istemem."CENAZELER DENİZLİ'DE DEFNEDİLECEK

Cevdet ve Zeliha Uysal'ın cenazelerinin Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından teslim alındı. Cenazelerin bugün ikindi vakti Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.