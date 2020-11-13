Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede - Son Dakika

Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede

13.11.2020 12:56
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyuda cesetleri bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal'ı (64) öldürdüğünü itiraf eden Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Bünyamin A. ile diğer kardeşi Kadir A.'nın eşi Fatma A. bugün adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyuda cesetleri bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal'ı (64) öldürdüğünü itiraf eden Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Bünyamin A. ile diğer kardeşi Kadir A.'nın eşi Fatma A. bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin de gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Dinar ilçesinde 10 Kasım günü 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan ve 17 gündür kayıp oldukları için aranan  Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin, Zeliha'nın erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıktı. Bünyamin A., polis sorgusunda cinayetleri nasıl işlediğini şöyle anlattı: "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim. Cevdet ve kızkardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık, daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım."7 KİŞİ GÖZALTINDAYürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Kadir A.'nın oğlu Özcan A. ise dün Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar'a getirildi. ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ ADLİYEDECinayet zanlısı Bünyamin A. ile gözaltındaki şüphelilerden Fatma A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin de gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.OLAYIN GEÇMİŞİ Pınarlı köyünde yaşayan ve 26 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları, kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu. Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, 10 Kasım günü keçilerini otlatmak için çıktığı arazide, çevreden yayılan kötü kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.CESETLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu görüldü. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, çiftin 7 akrabası gözaltına alındı.


Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede

10 Kasım, Cinayet, Dinar, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş adliyede - Son Dakika


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