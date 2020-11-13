Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, adliyede (2) - Son Dakika

Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, adliyede (2)
13.11.2020 23:46
2 KİŞİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eniştesi Cevdet Uysal ile ablası Zeliha Uysal'ı öldürüp kuyuya attığını itiraf eden Bünyamin A. ile gözaltındaki 6 şüpheli, öğle saatlerinde Dinar Adliyesi'ne sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eniştesi Cevdet Uysal ile ablası Zeliha Uysal'ı öldürüp kuyuya attığını itiraf eden Bünyamin A. ile gözaltındaki 6 şüpheli, öğle saatlerinde Dinar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Bünyamin A. ve yardım ettiğinden şüphelenilen Kadir A. tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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