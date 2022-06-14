Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş! - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş!

14.06.2022 10:59

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan iki gencin cesedi, şüphelilerin ifadeleri sonucu dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda aranıyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir sürerken gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonuyla gizlice kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A'nın adını söylediği gün yüzüne çıktı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor

ARABA VE PARÇALANMIŞ TELEFONLARI BULUNDU

İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Mustafa A. ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.

Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor

CESETLERİN KUYUYA ATILDIĞINI SÖYLEDİLER

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.

Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor

20 SAATTİR KAZILIYOR

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor. Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.

Cansız bedenlerin arandığı kuyu 20 saattir kazılıyor

KIZ ARKADAŞINI ARAYIP BİR İSİM SÖYLEMİŞ

Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A'nın adını söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması sürüyor Kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması sürüyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor
Kaynak: İHA

Serinhisar, Acıpayam, Denizli, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement