Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı
7 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 2 metrelik kuyuya düşüp mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 Kaynak: İHA
'nin Tavas
ilçesinde yaklaşık 2 metrelik kuyuya düşüp mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi'nde atının evinin yakınındaki boş arazide bulunan yaklaşık 2 metrelik kuyuya düştüğünü fark eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kuyuda sıkışan atı kurtarmak için çalışma başlattı. Atı halata bağlayıp iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, sonrasında sahibine teslim etti. - DENİZLİ
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