Son Dakika Haberleri: Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı

Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı

7 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 2 metrelik kuyuya düşüp mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 2 metrelik kuyuya düşüp mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi'nde atının evinin yakınındaki boş arazide bulunan yaklaşık 2 metrelik kuyuya düştüğünü fark eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kuyuda sıkışan atı kurtarmak için çalışma başlattı. Atı halata bağlayıp iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, sonrasında sahibine teslim etti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 Kaynak: İHA
Denizli, Tavas, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın Gerekçeli Kararına İlk Yorum Kaplumbağa Kostümü Giyen Adam, Araçların Önüne Atlayarak Kurallara Dikkat Çekti İnşaat Çukuruna Düşerek Can Veren Baran, Son Yolculuğuna Uğurlandı TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]