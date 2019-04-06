Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
45 dakika önce
Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin'e 30 kilometre uzaklığında ve dağlık bölgede bulunan Açıkköyde, kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeğin sesini duyan köylüler yardıma gitti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:00 Kaynak: İHA
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