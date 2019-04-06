Son Dakika Haberleri: Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

45 dakika önce

Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin'e 30 kilometre uzaklığında ve dağlık bölgede bulunan Açıkköyde, kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeğin sesini duyan köylüler yardıma gitti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:00 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Genel
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