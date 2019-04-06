Son Dakika Haberleri: Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiyeciler Kurtardı

Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiyeciler Kurtardı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiyeciler Kurtardı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Nusaybin'e 30 kilometre uzaklığında ve dağlık bölgede bulunan Açıkköyde, kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeğin sesini duyan köylüler yardıma gitti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

Mardin, İtfaiye, Nusaybin, Güncel
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