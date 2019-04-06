Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiyeciler Kurtardı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin'e 30 kilometre uzaklığında ve dağlık bölgede bulunan Açıkköyde, kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeğin sesini duyan köylüler yardıma gitti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: İHA
Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi
Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi
Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli