Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu - Son Dakika
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Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu

14.05.2022 14:08
Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu

Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Demirçevre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yıllar önce kuruyan su kuyusundan sesler geldiğini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede kuyuya yavru bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını belirledi. Ekipler ardından makara ve halat sistemi kurarak yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inip yarım saat süren bir çalışmanın ardından köpeği kurtarmayı başardı. Köpek ardından sağlık kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu
Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu
Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu

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Karahisar, Köpek, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu - Son Dakika


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