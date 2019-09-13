Son Dakika Haberleri: Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı
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Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde kuyudan köpek sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye kısa sürede ulaşan ekipler, kuyuda 3 yavru köpek olduğunu tespit etti. Dar olan kuyunun ağzını genişleten itfaiye erleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı.


Çocukların sevinç çığlıkları arasında kuyudan çıkarılan yavru köpekler annelerinin yanına bırakıldı. - VAN

İtfaiye, Özalp, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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