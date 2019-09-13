Son Dakika Haberleri: Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
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Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

51 dakika önce

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı VAN - Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı


VAN - Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde kuyudan köpek sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye kısa sürede ulaşan ekipler, kuyuda 3 yavru köpek olduğunu tespit etti. Dar olan kuyunun ağzını genişleten itfaiye erleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı.

Çocukların sevinç çığlıkları arasında kuyudan çıkarılan yavru köpekler annelerinin yanına bırakıldı.

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Özalp, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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