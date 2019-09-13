Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı



VAN - Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde kuyudan köpek sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye kısa sürede ulaşan ekipler, kuyuda 3 yavru köpek olduğunu tespit etti. Dar olan kuyunun ağzını genişleten itfaiye erleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı.

Çocukların sevinç çığlıkları arasında kuyudan çıkarılan yavru köpekler annelerinin yanına bırakıldı.