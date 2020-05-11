Kuyudan çıkarılan köpek ikinci kez düştüğü kuyudan da kurtarıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, itfaiyecilerin, bir evin bahçesindeki kuyudan çıkardığı gebe köpek, kısa süre sonra aynı yerde düştüğü başka bir kuyudan da kurtarıldı.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin bahçesinde bulunan eski buğday kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydın'la beraber olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği, belinden ve boynundan halat bağlayarak kurtardı.

Kuyudan çıkarıln köpek bir süre bahçede kendi etrafında dönüp koşturmaya başladı, bu kez yine aynı bahçede kullanılmayan başka bir kuyuya düştü.

Ekipler aynı yöntemle köpeği tekrar kuyudan çıkararak bahçenin dışına aldı.

"Kullanılmayan kuyuları kapatacağız"

Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki kez kuyuya düşen hamile köpeği yara almadan kurtardığımız için mutluyuz ancak ilçede kullanılmayan kuyuları kapatacağız." dedi.

Köpeğin kuyuya düştüğünü ihbar eden çevre sakini Erdinç Kılıç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.