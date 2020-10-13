Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira - Son Dakika

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde üretilen yöreye özgü Söğle peynirinin yaklaşık 4 aylık kuyuda bekleme süreci tamamlandı. Derilere doldurularak konuldukları kuyulardan özenle çıkarılan Söğle peyniri kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Elmalı'ya bağlı Küçük ve Büyük Söğle mahallelerinde üretilen Söğle peyniri, Batı Akdeniz'in en yüksek noktalarından 3086 rakımlı Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde otlayan keçilerin sütünden üretiliyor. Keçi sütünün kaynatılıp, mayalanarak üretildiği Söğle peyniri haziran ayı ortalarında ortalama 70 kilo gelen derilere doldurularak, kuyulara atılıyor. Önce rende, sonra elle ufalanan Söğle peyniri keskiç denilen bir sopa ile derilere dolduruluyor. Derilerin ağzı dikilip, haziran ayı ortasında 10 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde, 2250 rakımdaki antik dönemden kalan kuyulara atılıyor. Bu kuyularda 4 ay kalan deriler, aşağı iple inen kişilerce iplerle bağlanarak yukarı çıkarılıyor. Özel tadı ve aroması olan peynirler daha sonra satışa sunuluyor.