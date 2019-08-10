Son Dakika Haberleri: Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı
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Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, petrol kuyusundan 980 litre ham petrol çalarken suçüstü yakalanan M.N.E., gözaltına alındı.

Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, petrol kuyusundan 980 litre ham petrol çalarken suçüstü yakalanan M.N.E., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi'nde bulunan ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün devriye görevi sırasında M.N.E.'yi, petrol kuyusundan ham petrolü çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 17 bidon içerisinde 980 litre ham petrol ele geçirilirken, gözaltına alınan M.N.E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:28 Kaynak: DHA
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Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı
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