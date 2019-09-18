Kuyulu Mescid'in çalışmaları devam ediyor
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Kuyulu Mescid'in şadırvanı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Kuyulu Mescid'in şadırvanı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Kuyulu Mescid Şadırvanı ve çevre düzenlemesi hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde bitireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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