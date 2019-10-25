Son Dakika Haberleri: Kuyum harcamalarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
Son Dakika Ekonomi Kuyum harcamalarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı

Kuyum harcamalarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.

Kuyum harcamalarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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