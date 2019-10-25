Kuyum harcamalarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
1 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:54 Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, kirası 82 bin TL olan bir eve taşındı Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı Yargıtay, AA'nın haberlerini "eser" kabul etmedi: Abone olmadan haber kullananlara hapis cezası verilmeyecek Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum