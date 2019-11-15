Son Dakika Haberleri: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
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Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı

6 saat önce

Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı.

Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı, System.String[]

Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:13 Kaynak: DHA
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