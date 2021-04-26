Kuyum Ticareti Hakkındaki Yönetmelik Trabzonlu kuyumcuları sevindirdi

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin çıkarılmasının mesleğin artık bir standarda kavuşmasının göstergesi olduğunu söyledi.

Yazıcı, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmeliğin hazırlık sürecinde eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve bakanlık yetkilileriyle görüşmelerini her daim sürdürdüklerini ifade eden Yazıcı, yönetmeliğin çıkmasını bir süredir beklediklerini dile getirdi.

Yazıcı, yönetmeliğin çıkarılmasının mesleğin artık bir standarda kavuşmasının göstergesi olduğunu belirterek, "Ustalık belgesi olmadan herkes bu mesleği yapılabiliyordu ama artık her isteyen yapamayacak." dedi.

Her meslekte olduğu gibi kuyumculuğun da belli bir kültürü ve kuralları olduğuna işaret eden Yazıcı, "Mesleğin itibarını daha üst seviyelere taşıyabilmek için işin mutfağında yetişen personelin önü açıldı. Yapılan son düzenlemelerle birlikte yönetmelik bizim için çok yararlı oldu. İçerisine belki belli birtakım şeyler daha eklenebilir, bu konularda görüşmelerimize hala devam ediyoruz ancak yönetmeliğin sonuçları güzel oldu." diye konuştu.

Yazıcı, yönetmelikle birlikte Türkiye'deki 45 bin kuyumcunun beklentisinin karşılandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yönetmelikle birlikte artık kuyumcuların yetki belgesi alma zorunluluğu var. Özellikle ustalık belgesi olmayan esnafın bir an önce belgesini alması için başvuru yapmasını bekliyoruz. Bakanlığın verdiği yetkiyle Ticaret İl Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma yapacağız. Trabzon'da yaklaşık 350 civarında esnafımıza yetki belgesi vermeyi planlıyoruz. Toptancı toptancılığını yapacak, mağazacı mağazacılığını yapacak, demo/imitasyon ürünler vitrinde bulunduramayacak. Bunlar çok önemli konulardır. Biz uzun zamandır bunun için uğraşıyorduk. Kuyumcunun vitrininde bulunduracak olduğu altın, gümüş ve saattir. Başka bir ürün satamaz. Bu konunun önüne geçildi, yasanın bizler için çok çok yararlı olduğunu düşünüyorum."

Özellikle kuyumcular birliğinin kurulmasını talep ettiklerini dile getiren Yazıcı, bu konuda da görevine yeni başlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan destek beklediklerini söyledi.

Yazıcı, Trabzon'un hasırı, kazaziyesi ve telkarisinin coğrafi işaret aldığını anımsatarak, "İl olarak üretim bazında baktığımız zaman birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Kahramanmaraş, üçüncü sırada ise Trabzon var. Bunu da Kuyumcu Kent Projesiyle taçlandırmayı amaçlıyoruz. İnşallah ihracatı da Trabzon'dan yapma gibi bir düşüncemiz var. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Kuyumculuk sektöründe 1976 yılından beri faaliyet gösteren Erhan Şakar ise Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin meslek açısından önemine değinerek, "Bizlerden desteğini esirgemeyen eski Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyoruz, kuyumculuk mesleğini artık herkes yapamayacak. Bizler de ustalık belgesi almak için önümüzdeki günlerde başvurumuzu yaparak, belgemizi almaya çalışacağız." ifadesini kullandı.