Kuyum ticareti yetki belgeli iş yerlerinde yapılabilecek

İşlenmiş kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaları içeren kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Kuyum işletmesinin faaliyet konuları da şöyle sıralandı: a) Kuyum bakım ve onarımı.b) Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı.c) Perakende saat satış, bakım ve onarımı.ç) Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satışı.d) Darphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerin alım ve perakende satışı.e) Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden alımı.f) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın ikincil mevzuatında öngörülen faaliyetler.g) Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetler.Kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar da şöyle sıralandı: a) Kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz.b) Her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verir.c) Ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranır, yanıltıcı bilgi veremez.ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.d) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.Kuyum ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticaret yapılamayacak ve kuyum niteliği taşımayan ürünler iş yerinde bulundurulamayacak.

Tebliğe göre, tüm kuyum işletmelerinin 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.