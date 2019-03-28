Kuyuma 4 taksit yürürlükte

BDDK kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.

BDDK kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü

Ankara'da Trafikteki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları