Son Dakika Haberleri: Kuyuma 4 taksit yürürlükte

Kuyuma 4 taksit yürürlükte

11 dakika önce

BDDK kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.

Kuyuma 4 taksit yürürlükte, System.String[]
BDDK kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:57 

Ekonomi
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