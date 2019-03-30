Son Dakika Haberleri: Kuyuma taksit çeşitlendirilsin talebi

Kuyuma taksit çeşitlendirilsin talebi

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 taksit imkanı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli" dedi.

Kuyuma taksit çeşitlendirilsin talebi, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 taksit imkanı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:12 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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