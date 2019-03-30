Kuyuma taksit çeşitlendirilsin talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 taksit imkanı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 taksit imkanı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli" dedi.

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