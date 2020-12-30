Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi kapsamında Faz 2 uygulamasına 2021'de geçilecek - Son Dakika

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi kapsamında Faz 2 uygulamasına 2021'de geçilecek

30.12.2020 11:23
Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi kapsamında Faz 2 uygulamasına 2021'de geçilecek, System.String[]

İstanbul Altın Rafinerisi tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) kapsamında, 2020 yılı tamamlanırken 5 banka ile 37 ilde toplam 105 Altın Değerleme Noktası'nda (ADN) 5 bine yakın işlem yapıldığı...

İstanbul Altın Rafinerisi tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) kapsamında, 2020 yılı tamamlanırken 5 banka ile 37 ilde toplam 105 Altın Değerleme Noktası'nda (ADN) 5 bine yakın işlem yapıldığı belirtilerek, "Güvenle çalışan bankalarla entegre özel yazılımımızın Faz 2 uygulamasına 2021 yılında geçeceğini gururla paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Altın Rafinerisi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Altın Rafinerisi'nin yıllardır baş koyduğu yolda, halkın yastık altında atıl kalan altınlarını güvenle banka hesaplarına aktarabilecekleri, altınlarını altın olarak korumaya devam edecekleri, bir yandan katma değer sağlarken diğer yandan ülke ekonomisinin canlanmasına fayda sağlayacakları yöntemleri hayata geçirmek için çalıştığı belirtildi.

10 yıldır 12 banka ile yürüttükleri Altın Günleri uygulamaları devam ettirilirken, bir yandan da halkın istediği zamanda istediği yerde ve tüm Türkiye'de aynı güvenilir değerlendirmeye tabi olarak altınlarını banka hesaplarına aktarabilecekleri bir sistem geliştirdikleri, KADSİS isimli bu sistemi 2020 Temmuz ayında uygulamaya aldıkları, başta 3 banka ile başlayan bu sistemin Faz 1 çalışmalarının tamamlanmakta olduğunun geçen aylarda birçok farklı mecrada duyurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılını tamamlarken KADSİS projesi kapsamında, 5 banka ile 37 ilde toplam 105 ADN'de (seçilmiş kuyumcuda) 5 bine yakın işlem yapıldığını ve güvenle çalışan bankalarla entegre özel yazılımımızın Faz 2 uygulamasına 2021 yılında geçeceğini gururla paylaşmak isteriz. Hedefimiz 2021 yılında tüm Türkiye'de il ve ilçelerimizde 1.000'e yakın noktada halkımıza hizmet vermek, daha fazla sayıda bankanın katılımı ve yeni eklenecek avantajlarla KADSİS projesini ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak en önemli 'tasarruf' yöntemlerinden biri haline getirmektir.

Bu konuda elde edilecek başarılar, ekonominin canlanması, ithalatın azalıp ihracatın artması, cari açığın azalması, bankaların TRL kullanımının artması, Merkez Bankası'nın güçlü rezervlere sahip olması anlamına gelirken, halkımız için de yatırımlarını güvenle saklayabilecekleri, istedikleri zaman ulaşabilecekleri, karşılığında kar payı veya faiz geliri elde edecekleri, isterlerse karşılığında kredi kullanabilecekleri, masrafsız ve güvenilir bir tasarruf saklama yöntemi olacaktır."

İstanbul Altın Rafinerisi, Kuyumcu, Banka, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi kapsamında Faz 2 uygulamasına 2021'de geçilecek - Son Dakika Ekonomi


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