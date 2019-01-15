Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Baba-oğla Dolandırıcılık Suçlaması

Kuyumcu Baba-oğla Dolandırıcılık Suçlaması

54 dakika önce

Adana'da kuyumculuk yapan baba ve oğluna kar amaçlı altın ve paralarını verdiğini ileri süren çok sayıda kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu.

Kuyumcu Baba-oğla Dolandırıcılık Suçlaması, System.String[]
Adana'da kuyumculuk yapan baba ve oğluna kar amaçlı altın ve paralarını verdiğini ileri süren çok sayıda kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Gözaltına alınan baba ve oğul suçlamaları kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar Bağlar Polis Merkezine gelerek kuyumculuk yapan O.B. ve babası M.B.'nin kendilerinden kar amaçlı altın ve para alarak dolandırdığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis baba ve oğlu gözaltına aldı. Baba ve oğul sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Ancak dolandırıldıklarını ileri süren T.T., 75 çeyrek altın, M.Ş.A. 15 çeyrek altın, G.D. 70 bin lira, B.Ç. ise 100 gram burma bileziği kar amaçlı verdiklerini, ancak ne kar aldıklarını ne de geri alabildiklerini söyledi. Bunun üzerine zanlı baba ve oğlu nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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