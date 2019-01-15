Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Baba-oğula Dolandırıcılık Suçlaması

Kuyumcu Baba-oğula Dolandırıcılık Suçlaması

1 saat önce

Kuyumcu baba-oğula dolandırıcılık suçlaması Adana'da kuyumculuk yapan baba ve oğluna kar amaçlı altın ve paralarını verdiğini ileri süren çok sayıda kişi dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve oğul tutuksuz yargılanmak üzere...

Kuyumcu baba-oğula dolandırıcılık suçlaması
Adana'da kuyumculuk yapan baba ve oğluna kar amaçlı altın ve paralarını verdiğini ileri süren çok sayıda kişi dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu
Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve oğul tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da kuyumculuk yapan baba ve oğluna kar amaçlı altın ve paralarını verdiğini ileri süren çok sayıda kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Gözaltına alınan baba ve oğul suçlamaları kabul etmedi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar Bağlar Polis Merkezine gelerek kuyumculuk yapan O.B. ve babası M.B.'nin kendilerinden kar amaçlı altın ve para alarak dolandırdığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis baba ve oğlu gözaltına aldı. Baba ve oğul sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.
Ancak dolandırıldıklarını ileri süren T.T., 75 çeyrek altın, M.Ş.A. 15 çeyrek altın, G.D. 70 bin lira, B.Ç. ise 100 gram burma bileziği kar amaçlı verdiklerini, ancak ne kar aldıklarını ne de geri alabildiklerini söyledi. Bunun üzerine zanlı baba ve oğlu nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

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