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Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı

15.11.2021 10:13
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı

Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yakalanan S.Ö. (24) ile şüpheli kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö. (19) İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. (24) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kardeşleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına 29 Ekim'de gelen kar maskeli şüpheli, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurmuş, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçmıştı. Sağlık ekibince Gür'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Şüpheli S.Ö'nün, 17 Ekim 2020'de Güneş Mahallesi'ndeki Hastanesi Caddesi'ndeki bir kuyumcudan sahte motosikletli yunus timi üniformasıyla gerçekleştirilen soygunun da faili olduğu tespit edilmişti.

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Antalya, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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