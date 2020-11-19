Son dakika haber... Kuyumcu cinayeti davasına sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Son dakika haber... Kuyumcu cinayeti davasına sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

19.11.2020 11:23
Son dakika haber... Kuyumcu cinayeti davasına sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, System.String[]

Son dakika haberine göre ESENLER'de 2017'de hırsızlık amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi Eyüp Sedat Koçer'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Gürcistan uyruklu 1'i firari 3 sanığın davasında karar çıktı.

ESENLER'de  2017'de hırsızlık amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi Eyüp Sedat Koçer'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Gürcistan uyruklu 1'i firari 3 sanığın davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Gioargi Shonia ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken,  sanık Shorena Kukhilava beraat etti.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Shorene Kukhılav getirilirken, tutuklu sanık Giorgi Shonia Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktulün abileri Ali Nihat Koçer ve Murat Koçer ile taraf avukatları da yer aldı. Tutuklu sanık Shorena Kukhılava'ya söz verildiğinde "Ben dosyadaki tarafları bu dava açıldığında tanıdım, ben kimseyi tanımıyorum. Ben üzerime atılı suçu işlemedim, benim olayla alakam yoktur. 2 yıldır tutukluyum, suçu yapanlar dışarıda gezmektedir. Ailem de kötü durumdadır, beraatimi istiyorum" dedi.

"KASTEN BİRİNİ ÖLDÜRMEDİM AF DİLİYORUM"

Sanık Gioargi Shonia ise "Olayın böyle olacağını, böyle gelişeceğini başından bilmiyordum. Birini öldürmek amacıyla oraya gitmedim, böyle niyetimiz olsa içeri girer girmez ateş ederdim. Ben içeride hiç ateş etmedim. İki kez vuruldum, dışarı çıkmak istedim. Dışarı çıktıktan sonra ateş ediyorlardı. Korkutmak amacıyla havaya ateş edecektim ancak vurulduğum anda ateş ettim. Ateş ettiğim yeri görmedim. Ben kasten birini öldürmedim. Af diliyorum, bu olaya karıştığım için çok pişmanım" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİAvukat beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Giorgi Shonia'nın "Yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanık Shonia'nın üzerine atılı "Yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Nitelikli yağma", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Tehdit" suçlarından toplamda 31 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Shorena Kukhilava'nın ise üzerine atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi. Heyet, firari sanık Nika Darchia hakkında yakalama emrinin infaz edilmemesi nedeniyle dosyanın ayrılmasına karar verdi.

TÜRKİYE'DE ADALETİN OLDUĞUNU İSPAT ETTİLERDuruşmanın ardından basın açıklaması yapan maktulün abisi Ali Nihat Koçer "Bu insanlar toplumun parazitleri zaten, içerdeki şahıs bu işleri zaten daha önceden de yapmış. Şimdi bizim başımıza da geldi, çıkarsa yine aynı şeyleri yapacak. O yüzden kimsenin çocukları yetim kalmasın, kimsenin eşi dul kalmasın bu insanlar toplumdan izole edilsin. Biz rahatça işimizi yapalım, insanlar rahatça gezsinler bizim temennimiz bu yönde. Hakimlerimiz, savcılarımız sağ olsunlar vicdanen de hukuken de güzel bir karar aldılar. Biz kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye'de adaletin olduğunu ispatladılar, sağ olsunlar var olsunlar." ifadelerini kullandı.  Olay günü orada olduğunu da belirten Koçer, "İlk önce karı koca gibi iki kişi girdi. Zaten bayan olanın da pek yüzü seçilmiyordu, çarşaflıydı. Erkek olan da bere takmıştı o da kendi kimliğini gizliyordu. Müşteri gibi girdiler aradan 1 dakika sonra kapıda iki kişi daha belirdi. Vefat eden kardeşim kapıdan içeri girer girmez bunların silahlı olduğunu fark etti. Beni 'Abi' diye bağırarak uyardı. Kardeşim beni uyarınca bunlar direkt silahlarıyla ateş etmeye başladılar, zaten silahlar kuruluydu. Mermiler hazırdı yani her şeyi göze alıp gelmiş bunlar. Bu talihsiz olayı bir yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın. Mahkeme 3 seneye yakın sürdü, ben her geldiğimde bu acıları tekrar tekrar yaşadım. Çünkü zor bir şey, kardeşim kucaklarımızda vefat etti.3 tane yetim bıraktı, 1 dul eş bıraktı. Biz istiyoruz, bir daha bu insanlar topluma, normal insanların yanına girmesinler. Toplumdan izole bir şekilde cezalarını çeksinler. En ağır şekilde çeksinler ve diğerlerine de örnek olsun. Bu işlere kalkışmasınlar, çünkü adalet en sonunda tecelli ediyor. Benim kardeşim mezarında rahat uyusun inşallah, bizim tek derdimiz bu" diye konuştu.

GÖNLÜMÜZE BİR NEBZE SU SERPİLMİŞ OLDUMaktulün diğer abisi Murat Koçer ise şöyle konuştu:

"3 yıl süren dava sonuçlandı, uzun bir süredir verdiğimiz bu mücadelenin sonunda kardeşimizin kanının yerde kalmadığını kabul ediyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet ve artı 30 yıl hapis cezası verildi sanığa. Gönlümüze bir nebze su serpilmiş oldu. Bu süreçte yanımızda duran herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kuyumcu meslektaşlarımızın daha rahat bir şekilde çalışmaları için güzel bir sonuç oldu. İnşallah bir daha ne bizim ne de başka bir meslektaşımızın başına böyle bir olay gelmez."


- İstanbul
Son dakika haber... Kuyumcu cinayeti davasına sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kuyumcu cinayeti davasına sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


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