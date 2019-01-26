Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Cinayeti Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Kuyumcu Cinayeti Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

9 dakika önce

Ankara'da, 15 Ocak'ta soymaya çalıştıkları kuyumcuyu av tüfeği ile vurularak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı polis sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Kuyumcu Cinayeti Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Ankara'da, 15 Ocak'ta soymaya çalıştıkları kuyumcuyu av tüfeği ile vurularak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı polis sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Cinayet Büro ekiplerinin çalışmaları neticesinde, cinayet silahını ateşleyen Seyfettin B.'nin, ailesi ve suç ortağı Cüneyt E. ile Ağrı'nın Patnos ilçesindeki kardeşinin yanına gittiği tespit edildi. Ankara'dan görevlendirilen özel ekip, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon gerçekleştirerek, Seyfettin B.'yi yakaladı. Cüneyt E. ise Patnos'tan kiraladığı araçla Batman Hasankeyf'e giderken ağabeyi ve yengesi ile yakalandı. Katil zanlıları dün Ankara Emniyeti'ne getirildi. Her iki katil zanlısı Adli Tıp'da gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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