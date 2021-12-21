Kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı - Son Dakika

Mardin'de 17 Aralık'ta meydana gelen kuyumcu cinayetine ilişkin 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Artuklu ilçesi 1'inci Cadde üzerinde kuyumculuk yapan İbrahim Amşe'nin dükkanına gasp amaçlı giren çarşaflı soyguncu, silahını ateşleyerek İbrahim Amşe'yi öldürdü. Polisin takibi sonucunda, 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Metruk bir binada yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor. - MARDİN
Kaynak: İHA
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