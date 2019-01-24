Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Cinayetinin Faili Ağrı'da Yakalandı

Kuyumcu Cinayetinin Faili Ağrı'da Yakalandı

1 saat önce

Ankara Mamak'ta 15 Ocak'ta soymaya çalıştığı kuyumcunun sahibini av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli, Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuyumcu Cinayetinin Faili Ağrı'da Yakalandı, System.String[]
Ankara Mamak'ta 15 Ocak'ta soymaya çalıştığı kuyumcunun sahibini av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli, Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki bir kuyumcudan soygun teşebbüsünde bulunan ve iş yeri sahibini av tüfeği ile öldürdükten sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve detaylı çalışmaların ardından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Olayın çok sayıda suç kaydı bulunan S.B. ve C.E. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerin Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adrese düzenlenen operasyonda kuyumcuyu silahla vurarak öldürdüğü belirlenen S.B. kardeşinin evinde gözaltına alınırken aynı evdeki C.E. ise kaçmayı başardı.

Operasyonun devamında yağma ve cinayet olayının şüphelilerinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen E.B, M.B, K.B, E.E, A.E, H.E, C.E. ve T.I, Patnos, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan şüpheli S.B. ile şüphelilere yardımcı oldukları tespit edilen kişilerle ilgili adli süreç ve olayın firari şüphelisi C.E'nin yakalanması yönündeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

15 Ocak 2019 Salı günü saat 19.30 sularında, Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına yönelik silahlı soygun girişimi sırasında iş yeri sahibi Nurettin Güzel, av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:53 Kaynak: AA

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