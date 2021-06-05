Son dakika! Kuyumcu'da biber gazlı gasp kamerada - Son Dakika

İstanbul'da bir şüpheli yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalarak kaçtı. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, bir süre bileziklere baktı ardından işyeri sahibine biber gazı sıkarak elindeki bileziği aldı. Kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, şüpheli dükkandan koşarak kaçtı. Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli, olaydan iki gün sonra bir işyerinde yakalandı. Şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bir süre bileziklere baktığı, daha sonra işyeri sahibine biber gazı sıkarak bileziği aldıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.