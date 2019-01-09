Kuyumcu Dükkanı Soyuldu

Karapınar da bir kuyumcuya gece giren hırsızlar, dükkanda bulunan altın yüzükleri çalarak kayıplara karıştı.

Karapınar da bir kuyumcuya gece giren hırsızlar, dükkanda bulunan altın yüzükleri çalarak kayıplara karıştı.



Ekrem Y adlı kişinin İnönü Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının kepengini kıran hırsız veya hırsızlar, camı da kırdıktan sonra tezgahta bulunan çok sayıda altın yüzüğü çalarak kaçtı.





Sabah işyerine gelen Ekrem Y, dükkanın soyulduğunu gördü. Olay yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mekanda parmak iz çalışması yaptı, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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