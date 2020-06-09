Kuyumcu, dükkanına giren gaspçıyı yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika

Kuyumcu, dükkanına giren gaspçıyı yakalayıp polise teslim etti

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kuyumcu, kurusıkı tabancayla dükkanına girerek gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayıp polise teslim etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kuyumcu, kurusıkı tabancayla dükkanına girerek gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayıp polise teslim etti. Sakarya Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına giren M.B, kurusıkı silahını iş yeri sahibi Hasan Sağlam'a doğrultup altınları istedi. Sağlam ise "Çok istiyorsan kendin al." diyerek karşılık verdi. M.B. bileziklere yöneldiği sırada, Hasan Sağlam bir anda müdahale edip silahı aldı. İkili arasında çıkan arbede, dışarı taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, M.B'yi gözaltına aldı. M.B'nin üzerinden çıkan 3 bilezik, Hasan Sağlam'a teslim edildi. Hasan Sağlam'ın 2003 yılında da benzer bir gasp girişimini önlediği ve yine gaspçıyı silahını alarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Kuyumcudaki gasp girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Sağlam'ın bir başka müşteriyle ilgilenirken içeri giren M.B'nin tabancasını çıkarması, Sağlam'ın müdahale etmesi yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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