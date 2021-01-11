Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana 'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

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