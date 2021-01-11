Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
11.01.2021 09:42
Zanlıların otomobille akaryakıt istasyonuna gelmesi Kar maskeli zanlıların araçtan inip uzaklaşması Zanlıların dönüp araçlarıyla uzaklaşması Zanlıların olayda kullandıkları oksijen kaynağı Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken...
Zanlıların otomobille akaryakıt istasyonuna gelmesi
Kar maskeli zanlıların araçtan inip uzaklaşması
Zanlıların dönüp araçlarıyla uzaklaşması
Zanlıların olayda kullandıkları oksijen kaynağı
Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Son Dakika Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ine seçildi İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Şoför ile tartışan kadının bedduası pes dedirtti: İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı