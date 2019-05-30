Son Dakika Haberleri: Yüzleri peçeli 3 kadın kuyumcu dükkanından 35 bin liralık küpe çalarak kayıplara karıştı.
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Yüzleri peçeli 3 kadın kuyumcu dükkanından 35 bin liralık küpe çalarak kayıplara karıştı.

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı.

Yüzleri peçeli 3 kadın kuyumcu dükkanından 35 bin liralık küpe çalarak kayıplara karıştı., System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı. Polis, hırsızlarla bağlantılı olduğu şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şuhut merkezdeki kuyumcu dükkanına, saat 12.00 sıralarında giren, yüzleri peçeli 3 kadın, kuyumcu Yalçın Yener'i oyalayarak, el çabukluğuyla 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldı. Kadınlar dükkandan ayrıldıktan sonra tezgahtaki küpelerin olmadığını fark eden Yener, polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında hırsızlarla bağlantılı olduğu düşünülen M.P., yönetimindeki 06 AN 2185 plakalı aracı durdurularak, gözaltına alındı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.P.'nin işlemleri sürdürülürken, 3 kadının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

- Afyonkarahisar

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:32 Kaynak: DHA
Şuhut, Afyon, Güncel
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