Kuyumcu dükkanından 43 bin liralık küpe çaldılar (2)

3 KİŞİ YAKALANDI, 3 KADIN ARANIYOR

Şuhut merkezdeki kuyumcu dükkanına giren siyah çarşaf giyen yüzleri peçeli 3 kadın, kuyumcu Yalçın Yener'i oyalayarak, el çabukluğuyla 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldı. Şüpheliler dükkandan ayrıldıktan sonra tezgahtaki küpelerin olmadığını fark eden Yener, polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hırsızlarla bağlantılı olduğu düşünülen Müslüm P. (35) yönetimindeki 06 AN 2185 plakalı aracı durdurdu. Polis, Müslüm P.'yi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Müslüm P.'nin ifadesine başvurdu. Polis, olayda gözcülük yaptığı belirlenen Müslüm P.'nin akrabaları Birol P. (29) ile Eren P.'yi (17) de Şuhut ilçesinde gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüphelilerden Birol P.'nin çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polis, 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SOYGUN ANI KAMERADA

Diğer yandan soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların alışveriş bahanesiyle kuyumcunun dikkatini dağıttığı, bir kadının ise küpelerin olduğu tablayı çarşafının altına gizlediği görülüyor.

