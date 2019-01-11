Kuyumcu Duvarını Balyozla Kırıp 50 Bin Liralık Altın Çaldılar

Kuyumcu duvarını balyozla kırıp 50 bin liralık altın çaldılarMUĞLA - Bodrum'da bir kuyumcunun duvarını kırarak 50 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı.

Kuyumcu duvarını balyozla kırıp 50 bin liralık altın çaldılar



MUĞLA - Bodrum'da bir kuyumcunun duvarını kırarak 50 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bodrum'da 1 hafta önce meydana gelen olayda; Çarşı Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuyumcu, dükkanını açtığında işletmesinin arka kısmında kocaman bir delik gördü. Soyulduğunu anlayan Kuyumcu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler olayı araştırmaya başladı. Kuyumcu ise dükkanında yaptığı sayımın ardından 50 bin liralık altınının çalındığını ortaya çıktı. Kuyumcu çalınan yüzük, bilezik gibi ziynet eşyalarının modellerini polis ekiplerine gösterdi.

Yaklaşık bir haftadır titiz bir şekilde çalışan asayiş ekipleri çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını izledi. Şüpheli gördüğü kişileri aramaya başlayan ekipler, aynı gece Milas'a giden 2 kişi olduğunu tespit etti. Yapılan arama sonucundan L.İ. ile T.B. isimli şahısların evlerine baskın yapan polis ekipleri altınları da buldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen L.İ. ve T.B., yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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