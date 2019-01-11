Kuyumcu Duvarını Balyozla Kırıp, 50 Bin Liralık Altın Çaldılar

Bodrum'da bir kuyumcunun duvarını kırarak 50 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı.

Bodrum'da bir kuyumcunun duvarını kırarak 50 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bodrum'da bir hafta önce meydana gelen olayda; Çarşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcu, dükkanını açtığında işletmesinin arka kısmında kocaman bir delik gördü. Soyulduğunu anlayan kuyumcu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler araştırma başlattı. Kuyumcunun ise dükkanında yaptığı sayımın ardından, 50 bin liralık altınının çalındığı ortaya çıktı. Kuyumcu, çalınan yüzük, bilezik gibi ziynet eşyalarının modellerini polis ekiplerine gösterdi.



Yaklaşık bir haftadır titiz bir şekilde çalışan asayiş ekipleri, çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını izledi. Şüpheli gördüğü kişileri aramaya başlayan ekipler, aynı gece Milas'a giden 2 kişi olduğunu tespit etti. Yapılan arama sonucunda L.İ. ile T.B. isimli şahısların evlerine baskın yapan polis ekipleri altınları da buldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen L.İ. ve T.B., yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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