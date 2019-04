Kuyumcu Esnafından Düğün Yapacaklara Altın Çağrısı

Denizli'de kuyumcu esnafı düğün yapacaklara çağrıda bulundu.

Denizli'de kuyumcu esnafı düğün yapacaklara çağrıda bulundu. Fiyat bakımından altın almak için en uygun dönemlerin olduğunu ifade eden kuyumcu esnafı fiyatların normal seyrinde olduğunu kaydetti.



Denizli'de yıllardır kuyumculuk yapan Servet Baysal, düğün yapmak isteyenlerin alacakları altın takılarda zamanı fazla uzatmamalarını çünkü fiyatların önceki dönemlere göre çok uygun olduğunu söyledi. Yerel seçimler öncesinde bir anda yükselişe geçen fiyatların seçim sonrası normal seyrine döndüğünü dile getiren Baysal, ayrıca her bütçeye uygun altın takılar olduğunu anımsattı. Baysal, "Düğün sezonu açıldı, düğün yapmak isteyenler yavaş yavaş geliyorlar. Altın fiyatlarında seçim sona erdiği için belirsizlik geçmiş oldu. Seçim öncesi ani bir yükselme olmuştu bileziklerde yani 22 ayar altında. Yükselişte 235-240 TL bandını görmüştü. Şu anda ise 220 TL bandında ons bazında da düşük altın fiyatları. Düğün yapacak olanlar için şu anda altın alma fırsatı diyebiliriz. Düğün yapacak olanlar için altın konusunda 8-14-22 ayar şeklinde atölyeler tarafından her türlü imkan sağlanmış durumda. Herkesin istediği şekilde, bütçesine uygun imkanlar var. Kısacası düğün yapacak olanların istedikleri set, küpe, yüzük gibi her bütçeye uygun altınlar var. Altını şimdi almalarında fayda var çünkü ons düşük. Ons fiyatları düşük olduğu için TL bazında düşük. Tavsiyem bu dönemlerde altın alabilirler. Altın uzun soluklu bir yatırım. Düğün sezonu tam anlamıyla 1-2 ay sonra başlamış oluyor bu yüzden şimdi almalarında fayda var. 15 gün ya da bir ay sonra aşırı yükselecek diye bir şey söylemiyorum ama şimdi almalarında fayda var. Bu dönemler fiyat bakımından çok iyi" diye konuştu. - DENİZLİ

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sit Alanında Ortaya Çıkan İnsan Kemikleri Korku Yarattı

Dünyaca Ünlü Modacı Marc Jacobs, Erkek Arkadaşı Char Defrancesco ile Evlendi

ATM'ler İçin Ödenen Kiralar Aylık 100 Bin Lirayı Buluyor

Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü