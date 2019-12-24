Kuyumcu hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcu hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polisin dikkati sayesinde kuyumcuya girmeye çalışan hırsız, kovalamaca sonrasında yakalandı.

Kuyumcu hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polisin dikkati sayesinde kuyumcuya girmeye çalışan hırsız, kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan hırsızın aracından daha önce 2 kuyumcudan çaldığı 30 bin TL'lik ziynet eşyası ele geçirildi.


Olay, Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesi, Dedebaba Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaya devriye attığı sırada maskeli bir kişinin kuyumcunun asma kilidini demir makasla kesmeye çalıştığını fark etti. Şüpheli şahsı yakalamak isteyen polis "Dur" ihtarı çekti. Şüpheli ise elindeki demir kesme makası polise fırlatarak kaçmaya başladı. Polislerin 500 metre süren kovalamacasıyla şüpheli yakalandı.


Şüphelinin aracında arama yapan polis, Kayseri'de 2 kuyumcudan çaldığı yaklaşık 30 bin TL değerinde 3 adet yüzük, 6 adet künye, 10 adet kolye, 6 adet küpe, 5 adet kolye zinciri, 4 adet küpe olmak üzere çeşitli altın ve gümüşleri ele geçirdi.


Kayseri'de iki ayrı kuyumcudan hırsızlık yapan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli Ahmet K. (33) ifadesinin alınmasının ardından "nitelikli hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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