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Kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamaralarına takıldı

51 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren ve 35 bin lira değerindeki küpeleri çalarak olay yerinden kaçan çarşaflı ve yüzü peçeli kadınların görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamaralarına takıldı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren ve 35 bin lira değerindeki küpeleri çalarak olay yerinden kaçan çarşaflı ve yüzü peçeli kadınların görüntüleri ortaya çıktı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi giren 3 kadın, kuyumcu dükkanının sahibi Yalçın Yener'i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çaldı. Kadınlar yanlarındaki 2 çocukla dükkandan ayrıldıktan sonra dükkan sahibi Yener, tezgahta bulunan küpelerin yerinde olmadığını fark ederek Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Emniyet ekiplerinin hırsızları arama çalışmaları devam ederken hırsızlık olayı kuyumcuda bulanan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarşaflı kadınlardan ikisinin alışveriş yapıyormuş gibi kuyucuyu lafa tuttuğu ve diğer üçüncü çarşaflı kadının ise içerisinde altın küpelerin bulunduğu kutuyu çarşafın altına sakladığı gözleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
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