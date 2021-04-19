Kuyumcu, iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kuyumcu Tamer Çavdar (56) iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 42 AHK 058 plakalı otomobilden inen kişi, kuyumcu Tamer Çavdar'a dükkanın önünde tüfekle 3 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çavdar yere yığılırken, saldırgan otomobile binip, kaçtı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çavdar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Çavdar'ı beklediği, gelince de ateş edip yaraladığı görüldü.