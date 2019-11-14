Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı

6 saat önce

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı, System.String[]

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu.


Olay, Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in içerisinde meydana geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genci gören çalışanlar, durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler, gence uzun süre kalp masajı yaptı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu. 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, M.Ş.'nin çatıdan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Yenibosna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi
Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]