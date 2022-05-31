KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

31.05.2022 23:45

İSTANBUL'da sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasp eden şüpheliler akşam saatlerinde polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasp eden şüpheliler akşam saatlerinde polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskında çalınan altınların büyük bölümü ele geçirildi. 6 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

4 EL ATEŞ EDİP ALTIN DOLU ÇANTALARI GASP ETTİLER

İstanbul'da, bugün saat 10.20'de polisi arayan bir kişi Kapalı Çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı şeklindeki ihbarda bulundu. Bu bilgi üzerine alarma geçen polis hemen mağdur B.V. ve H.B. adlı kuryelerin bulunduğu yere gitti. Mağdurlar, Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen başka bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ederek, yaklaşık 9 kilogram altın bulunan çantaları gasp ettiklerini söyledi.

AKŞAM SAATLERİNDE GASP ETTİKLERİ ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin Küçükçekmece, Kanarya mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde olduğunu belirlendi. Saat 21.00 sıralarına iş yerine operasyon yapıldı. Çelik yelekli özel harekat polislerinin katıldığı baskında içeride bulunan Celal G. (33), Kadir A.(25), Ata Baran K.(19), Feyyaz D.(31), Mehmet F.Y.(23) ile Hakan K.(24) gözaltına alındı.

8 KİLO 734 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan iş yerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ile altın eritme düzeneği bulundu. Altın eritme potasının içerisinde ve evin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde gasp edilen altın ziynet eşyaları olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYUMCU KURYELERİNİ 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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