KUYUMCU KURYESİNDEN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN BULUNAN ÇANTASININ ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'de kuyumcu kuryesi T.A.'nın (24) içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyası bulunan çantasını yankesicilik yöntemiyle çalınması olayında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kuyumcu kuryesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantayı çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çalınan altınların büyük bölümü şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda kuyumcu kuryesi T.A. altın pazarlamak için geldiği bir kuyumcuda çantasını çaldırmıştı. İş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında mağdur T.A.'nın işyeri sahibi ile konuşmasını fırsat bilen şüphelinin arkadan yaklaşarak içende altın ziynet eşyaları bulunan çantayı çalarak kaçtığı görülmüştü. Olaydan sonra ifade veren mağdur T.A. "Bir an gözümü ayırdıktan sonra çartamın yerinde olmadığını gördüm. Kameraları incelediğimizde hırsızlığı gördük." dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü. Kısa süre içinde kimliği tespit edilen şüpheli İsmail A.(19) ile onu yardım ettiği ileri sürülen Ali D.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalınan altınların büyük bölümü de ele geçirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ali D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.