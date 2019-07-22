Son Dakika Haberleri: Kuyumcu kuryesinin altınını gasbeden zanlılar tutuklandı
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Kuyumcu kuryesinin altınını gasbeden zanlılar tutuklandı

1 saat önce

Van'da kuyumcu kuryesinin 192 bin 500 liralık altınını gasbeden 4 kişi tutuklandı.

Van'da kuyumcu kuryesinin 192 bin 500 liralık altınını gasbeden 4 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da Bahçıvan Mahallesi'nde bir kuyumcu kuryesinden 192 bin 500 liralık altının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Gasbın gerçekleştiği bölgedeki 90 güvenlik kamerasını 120 saat inceleyen ekipler, 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların kimliklerini tespit etti.
Operasyonda B.G, E.G, E.K. ve S.Ü'yü yakalayan ekipler, zanlıların adreslerinde ve araçlarında yaptığı aramada bulunan altınları da kuryeye teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı gasp suçundan tutuklandı.
Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kuyumcu kuryesinin altınını gasbeden zanlılar tutuklandı
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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