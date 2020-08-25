Kuyumcu soyan şüpheli 300 saatlik görüntü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Kuyumcu soyan şüpheli 300 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuyumcudan hırsız yapan şüpheli F.T., polisin 150 kamera, 300 saat görüntü incelemesinin ardından yakalandı. 84 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen F.T., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hırsızlık, önceki gün Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, İ.O.'ya ait kuyumcunun soyulduğu ihbarı alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek iş merkezinin girişindeki kapının açılıp kuyumcunun camının kırılıp içeriye girdiğini belirledi. Yapılan inceleme kuyumcudan 300 bin TL değerinde 52 bileklik, 64 yüzük, 45 küpe 14 bilezik ve 12 kolyenin çalındığı tespit edildi.

150 KAMERA İNCELENDİ

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için olayın meydana geldiği bölgedeki 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saat görüntü inceleyen polis, hırsızlığı F.T.'nin gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, F.T.?yi saklandığı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette 84 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen F.T., soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.