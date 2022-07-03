Kuyumcu soygun girişimini şüphelisi 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcu soygun girişimini şüphelisi 1 ay sonra yakalandı

03.07.2022 17:55
Kuyumcu soygun girişimini şüphelisi 1 ay sonra yakalandı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, geçen ay başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soygun şüphelisu, polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, geçen ay başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soygun şüphelisu, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 3 Haziran Cuma günü günü saat 14.25'te , Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi. Elindeki poşeti dükkan sahibi M.D'ye (33) uzatıp altınla doldurmasını isteyen şüpheli, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması üzerine  panikleyerek kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Süleyman Zengin (37) olduğunu belirledi. Şüpheli, ekipler tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada soygunda kullanılan kask ve tabanca da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zengin tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcu soygun girişimini şüphelisi 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcu soygun girişimini şüphelisi 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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