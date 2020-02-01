Kuyumcu soyguncuları polisten kaçamadı - Son Dakika
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Kuyumcu soyguncuları polisten kaçamadı

6 saat önce

Gaziantep'te bir kuyumcu dükkanını duvarı delerek soyan 2 şüpheli polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Kuyumcu soyguncuları polisten kaçamadı, System.String[]

Gaziantep'te bir kuyumcu dükkanını duvarı delerek soyan 2 şüpheli polisin çalışmaları sonucu yakalandı.


Soygun Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan bir koyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına duvar delerek giren 2 hırsız içeride bulunan ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Gaziantep Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edildi. yapılan operasyonla yakalanan Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, birinin hükümlünün ve tutuklunun kaçması suçundan arandığı ayrıca hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.


Yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları bulunarak müştekiye teslim edildi.


2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
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