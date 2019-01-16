Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı

Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı

39 dakika önce

Büyükçekmece'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı.

Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı, System.String[]
Büyükçekmece'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı. Silahını temizleyen kuyumcu, karşısında pompalı tüfekli zanlıları görünce iki el ateş etti. Beklemedikleri bir dirençle karşılayan soyguncular, çareyi kaçmakta buldu.

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Tepecik Meydan'da bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 şüpheli kuyumcu içerisine girip altınları almak istedi. O sırada silahını temizleyen kuyumcu sahibi Levent A. silahını hırsızlara doğrultarak 2 el ateş etti. Olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşıran zanlılar kaçmaya başladı. Leven A. ise silahını yanına alarak kuyumcuları kovaladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa
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