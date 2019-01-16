Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı

Büyükçekmece'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı.

Büyükçekmece'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı. Silahını temizleyen kuyumcu, karşısında pompalı tüfekli zanlıları görünce iki el ateş etti. Beklemedikleri bir dirençle karşılayan soyguncular, çareyi kaçmakta buldu.



Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Tepecik Meydan'da bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 şüpheli kuyumcu içerisine girip altınları almak istedi. O sırada silahını temizleyen kuyumcu sahibi Levent A. silahını hırsızlara doğrultarak 2 el ateş etti. Olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşıran zanlılar kaçmaya başladı. Leven A. ise silahını yanına alarak kuyumcuları kovaladı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu

Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı